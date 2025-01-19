غدًا.. توقيع بروتوكول تعاون بين المنظمتين المصرية والإماراتية لمكافحة المنشطات

تعقد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات وذلك في إطار سبل التعاون بين المنظمتين.

ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول التعاون، في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح غدٍ الإثنين، في مركز التعليم المدني بالجزيرة.

يشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بمصر، والدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ووفد من الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات وبعض من رؤساء الاتحادات المصرية.

ووجهت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، الدعوة للإعلاميين والقنوات التليفزيونية لحضور مراسم توقيع البروتوكول، كما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، للتوعية بمخاطر المنشطات وعرض جهود وأنشطة المنظمة المصرية في مجال مكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.