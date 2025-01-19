خبير: مصر تعمل على توطين صناعة السكة الحديد بالعديد من الاتفاقيات

قال الدكتور محمد أمين، خبير النقل واللوجستيات، إن القيادة السياسية عملت على تطوير السكة الحديد في مصر من خلال عقد الكثير من الاتفاقيات لتوطين صناعة السكة الحديد، وأصبحت مصر تصنع عربات البضاعة والإشارات بالتعاون مع شركات فرنسية، وهذا وفر العملة الأجنبية، وساهم في التصدير إلى الخارج.

وأضاف "أمين"، خلال حواره ببرنامج "تحيا مصر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، أن محطة عدلي منصور محطة عملاقة على مساحة 15 فدانا، وتشهد تقابلا ما بين القطار الكهربائي، والخط الثالث لمترو الأنفاق، والسكة الحديد، والأتوبيس الترددي، مشيرًا إلى أن هذه المحطة تعتبر إنجازا كبيرا في الدولة المصرية.

ولفت إلى أن مصر كانت تمتلك 37 كيلو أرصفة، وخلال آخر 10 سنوات رفعت هذه المساحة لـ100 كيلو، وهذا يعني أن الدولة المصرية استطاعت أن تُزيد مساحة الأرصفة لـ3 أضعاف، وهذا من شأنه أن يُزيد من حجم التجارة العالمية وتحويل مصر لمركز عالمي لوجستي.