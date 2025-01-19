نوتنجهام فورست ينتصر على ساوثهامبتون في مباراة مهرجان الأهداف الخمسة

حقق نوتنجهام فورست فوزًا مثيرًا على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت تقلبات كبيرة ضمن منافسات الجولة ال 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ نوتنجهام فورست المباراة بقوة، حيث سجل إليوت أندرسن الهدف الأول في الدقيقة 11 بعد تمريرة حاسمة من مورجان جيبس-وايت.

عزز كالوم هودسون أودوي التقدم في الدقيقة 28 مستفيدًا من تمريرة كريس وود، الذي أضاف بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة 41 بعد تمريرة رائعة من أولا أينا، لينتهي الشوط الأول بتقدم نوتنجهام 3-0.

في الشوط الثاني، عاد ساوثهامبتون إلى اللقاء، حيث سجل يان بيدناريك الهدف الأول في الدقيقة 60 بعد تمريرة من شيموانيا أوجوشوكو.

وفي الدقيقة 90+1، أضاف بول أوناتشو الهدف الثاني لساوثهامبتون بعد تمريرة من ماتيوس فيرنانديز، لكن الوقت لم يكن كافيًا لتحقيق التعادل.

بهذا الفوز، يواصل نوتنجهام فورست تحقيق نتائج إيجابية، بينما يواجه ساوثهامبتون تحديات كبيرة لتحسين نتائجه في المباريات المقبلة.