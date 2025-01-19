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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بايدن: الشعب الفلسطيني أمام مسار واضح ليكون له دولة مستقلة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح واقعًا، مع دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع لمساعدة المدنيين المتضررين.

وأشار خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الولايات المتحدة عملت جاهدًا لتجنب اندلاع حرب أوسع في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن لولا جهود الوسطاء لما تم التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف بايدن، في تصريحاته، أن الشعب الفلسطيني أمام مسار واضح نحو تحقيق دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعكس دبلوماسية مستمرة لأشهر من أجل تحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين دون نشوب حرب أوسع.

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