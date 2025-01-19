مشترو النفط الروسي الآسيويون يبحثون عن بدائل بعد العقوبات الأمريكية

يسعى المشترون الآسيويون للنفط الخام الروسي؛ جاهدين؛ للحصول على إمدادات بديلة؛ مما أدى الى ارتفاع سعر النفط.

وذكرت منصة "أويل برايس" أن أكثر من مليون برميل يوميا من أحجام صادرات موسكو قد تتعرض لقيود شديدة على الأقل في غضون عام وفي المدى القصير.

ويجيء ذلك بعد مرور أسبوع على فرض عقوبات امريكية صارمة على صادرات النفط الروسية من جانب الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها برئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتعد العقوبات على النفط الروسي حتى الآن من اشد العقوبات الأمريكية حيث استهدفت شركتين نفطيتين روسيتين كبيرتين، هما غازبروم نفت وسورجوتنيفت غاز، بالإضافة إلى 183 سفينة، وعشرات من تجار النفط، ومقدمي خدمات حقول النفط، وشركات التأمين، ومسؤولي الطاقة.

وقال مصدر بالحكومة الهندية إن شركات التكرير الهندية أوقفت التعامل مع الناقلات والشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الأمريكية.