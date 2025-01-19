بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأحد

شهدت أسعار الدواجن استقرارا مع ختام تعاملات اليوم الأحد، داخل الأسبوع بعد صعود سجل 5 جنيهات علي الأقل قبل يومين.

سعر الفراخ البيضاء

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 86 جنيهًا مقابل سعرها للمستهلك نحو 96 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات 75 جنيهًا و 83 جنيهًا للمستهلك.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 86 جنيهًا في المزرعة و95 جنيهًا للمستهلك، وكيلو الفراخ البلدي نحو 124 جنيهًا في المزرعة و 130 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو البانيه

وتراوح سعر كيلو 190 و210 جنيهات في بعض المحلات، بحسب المنطقة.

سعر البيض

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمرعند 150 جنيهًا، وكرتونة البيض الأبيض 149 جنيها.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي بسعر 133 جنيهًا.