الدورى الإنجليزى.. إيفرتون تهزم توتنهام بثلاثة أهداف لهدفين

فاز فريق إيفرتون، على نظيره توتنهام هوتسبير، بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "جوديسون بارك"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

أحرز ثنائية إيفرتون اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين فى الدقيقة الـ 13، وإليمان نداي فى الدقيقة الـ 30، بينما جاء الثالث عن طريق الخطأ بعدما سجل أرشي جراي هدفا في مرماه فى الدقيقة الـ 45، بينما شد الشوط الثانى أنتفاضة لفريق توتنهام بتسجيل ديان كولوسيفسكي وريشارليسون هدفين فى الدقيقتى الـ 77 والـ 90 من عمر اللقاء.

هذا الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى النقطة الـ 20 فى المركز الـ 16، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة الـ 24 فى المركز الـ 15 من ترتيب الدورى الإنجليزى.