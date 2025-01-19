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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقامة 8 أسواق لليوم الواحد وآخر للمزارعين بالإسكندرية

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالاسكندرية
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أجرى اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية جولة تفقدية لمتابعة فعاليات سواق اليوم الواحد بمنطقة سيدى جابر التابعة لحى شرق رافقه خلالها رضا حسن مدير إدارة تموين شرق وأحمد حسن رئيس الرقابة و فريق عمل الإدارة.  

وفى تصريحات إعلامية أدلى بها المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية خلال الجولة لمركز الاعلام والاتصال السياسى للمديرية و التى جاء فيها.

وتتبنى مديرية التموين و التجارة الداخلية استيراتيجية وزارة التموين و التجارة الداخلية بقيادة الأستاذ الدكتور شريف فاروق و تحت رعاية معالى الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية و بالتعاون مع أحياء المحافظة و ذلك باقامة عدد من أسواق اليوم الواحد و التى بلغت حت الأن عدد 8 أسواق  انتشرت بانحاء المحافظة بالإضافة إلى سوق المزارعين ليبلغ عدد أسواق اليوم الواحد 9 أسواق حتى الأن.

وتمثلت بسوق اليوم الواحد بمنطقة سيدى جابر خلف محطة القطار و التابعة لحى شرق يومى السبت و الأحد من كل أسبوع، كذلك سوق اليوم الواحد بالعجمى يومى السبت و الأحد من كل أسبوع، سوق اليوم الواحد بالعامرية أول يومى السبت و الأحد من كل أسبوع.

لتنتقل الفعاليات إلى سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب بمنطقة سيدى بشر التابع لحى المنتزة اول  يومى الاثنين و الثلاثاء من كل أسبوع، يوازيه اقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة بشاير الخير ١ ،٢ التابعة لحى غرب يومى الاثنين و الثلاثاء من كل أسبوع.

وسوق اليوم الواحد بميدان المندرة التابع لحى المنتزة ثان يومى الأربعاء و الخميس من كل أسبوع، يوازيه سوق اليوم الواحد بالمنشية يومى الأربعاء و الخميس من كل أسبوع، وسوق اليوم الواحد بالناصرية عامرية ثان يومى الجمعة و السبت من كل أسبوع.

كذلك اقامة سوق اليوم الواحد للمزارعين يوم الخميس من كل أسبوع بمنطقة محطة الرمل التابعة لحى وسط، واضاف حرز الله أنه يشعر بالسعادة و الارتياح  بالإقبال الملحوظ من المواطنين على أسواق اليوم الواحد يدل على حوكمة الأسعار و جودة  السلع المعروضة.

وتشهد كواليس مديرية التموين و التجارة الداخلية نشاط ملحوظ فى الاعداد لمعارض اهلا رمضان و التى سنعلن عنها قريبا بإذن الله، وتتابع الأجهزة الرقابية مع الأحياء تحت قيادة المحافظة يوميا سير و انضباط أسواق اليوم الواحد من أجل التحسين و التطوير.

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