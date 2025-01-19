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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برايتون يسحق مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فوز برايتون
فوز برايتون
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حقق برايتون فوزًا كبيرًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ال 22 فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بقوة من برايتون، حيث افتتح يانكوبا مينته التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة رائعة من كاورو ميتوما. 

ولكن مانشستر يونايتد تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 23 عن طريق برونو فيرنانديز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، استعاد برايتون التقدم في الدقيقة 60 بهدف رائع سجله كاورو ميتوما بعد تمريرة حاسمة من يانكوبا مينته. 

واختتم جيورجينهو روتر الأهداف لبرايتون في الدقيقة 76، ليؤكد تفوق فريقه في المباراة.

بهذا الفوز، يواصل برايتون تقديم أداء مميز في الدوري، بينما يواجه مانشستر يونايتد صعوبات في تحقيق الاستقرار في النتائج.

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