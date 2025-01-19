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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني يؤكد ضرورة ضمان استدامة وقف النار في غزة وإرسال المساعدات

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية لإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم الأحد، في قصر الحسينية، مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إيميلي ثورنبيري؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين الأردن والمملكة المتحدة، وذلك بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وحول التطورات الإقليمية، حذر الملك عبدالله الثاني من خطورة تبعات الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأعرب عن تقديره لدعم المملكة المتحدة لجهود تحقيق السلام، مجددًا التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، أكد العاهل الأردني، خلال اللقاء، أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار الإقليم.

الملك عبدالله الثاني وقف اطلاق النار غزة المساعدات الإغاثية والإنسانية