إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيبت 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغًا بإنقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب بطريق اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في إصابه 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.