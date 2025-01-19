مستقبل وطن يعرض فيلم تسجيلي عن دعم الرئيس السيسي لـ"قادرون باختلاف"

عرض حزب مستقبل وطن، خلال احتفالية الحزب باليوم العالمي للإعاقة تحت شعار سواعد المستقبل، فيلما تسجيليا قصير عن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه وعطائه وحبه لـ (قادرون باختلاف)، والذي تنظمها أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، برئاسة المهندسة أمل مبدى، حضرتها قيادات الأمانة المركزية للحزب، ووزراء، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور كل من، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الأمانة المركزية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندسة أمل مبدي أمينة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، فضلا عن مشاركة مشاركة نواب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض ممثلي الوزراء.

وبدأت وقائع الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للشاب عاصم محمد أحد متحدي التوحد، بعض من أيات القرآن الكريم.