بايدن يؤكد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وتدفق المساعدات الإنسانية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد أصبح واقعًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي يجري تنفيذه حاليًا هو ذاته المقترح الذي قدمه في شهر مايو الماضي.

وأكد الرئيس بايدن في تصريحات متلفزة له اليوم الأحد، أن نحو 700 شاحنة مساعدات إنسانية ستدخل إلى قطاع غزة في هذا اليوم، في خطوة تعكس أهمية توفير الإغاثة العاجلة للسكان المتضررين.

وقد دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا اليوم الأحد، بعد تأخير دام ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المحدد، وذلك بسبب بعض التعقيدات في اللحظات الأخيرة التي كادت أن تعرقل تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، نتيجة لتأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.

ويذكر أن مصر قد نجحت بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يفتح الباب أمام جهود إغاثية وإنسانية واسعة النطاق.