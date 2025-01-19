ads
الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناشئو سيف المبارزة يحرزون برونزية الفرق بكأس العالم بالبحرين

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة ناشئين ببرونزية كأس العالم، المقامة في البحرين في الفترة من 17 حتى 19 يناير الجاري.

وأحرز المنتخب المصري الميدالية البرونزية بعد الفوز على الصين بنتيجة 45-33.

وافتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بالفوز في دور ثمن النهائي على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 45-40.

ثم فاز المنتخب المصري في دور ربع النهائي على منتخب أوزبكستان بنتيجة 39-33، وبعدها خسر منتخبنا الوطني من منتخب فرنسا بنتيجة 44-43.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من: "محمود السيد - يوسف شامل - إسلام أسامة - فؤاد غريب"، ويقود المنتخب الوطني المدرب السيد سامي.

ناشئو سيف المبارزة برونزية الفرق كأس العالم بالبحرين المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة البحرين