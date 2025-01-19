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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بدء احتفالية حزب مستقبل وطن باليوم العالمي للإعاقة بتلاوة القرآن الكريم

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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بدأت احتفالية حزب مستقبل وطن باليوم العالمي للإعاقة تحت شعار سواعد المستقبل، بالتلاوة بعض آيات القرآن الكريم من الشاب عاصم محمد احد متحدي التوحد.
والاحتفالية تنظمها أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، برئاسة المهندسة أمل مبدى، حضرتها قيادات الأمانة المركزية للحزب، ووزراء، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور كل من، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الأمانة المركزية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندسة أمل مبدي أمينة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، فضلا عن مشاركة مشاركة نواب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض ممثلي الوزراء.

حزب مستقبل وطن باليوم العالمي للإعاقة