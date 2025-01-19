بالسلام الوطني.. انطلاق احتفالية مستقبل وطن باليوم العالمي للإعاقة

انطلقت منذ قليل احتفالية حزب مستقبل وطن، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة تحت شعار سواعد المستقبل ، والتي تتظمها أمانة الأشخاص لذوي الإعاقة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندسة أمل مبدى، بحضور قيادات الأمانة المركزية للحزب، وعدد من الوزراء، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، جاء ذلك بحضور كل من، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الأمانة المركزية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندسة أمل مبدي أمينة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، فضلا عن مشاركة مشاركة نواب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض ممثلي الوزراء.