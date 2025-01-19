في أول ظهور لـ "كوكا" تشكيل لوهافر أمام ستاد ريمس فى الدوري الفرنسي

أعلن الفرنسي ديديرد ديجارد المدير الفني لنادي لوهافر، الذي يلعب له المحترف المصري أحمد حسن “كوكا”، عن تشكيلته الرسمية التي ستخوض المواجهة المنتظرة ضد ستاد ريمس ضمن منافسات الجولة ال18 من الدوري الفرنسي والتى تقام على ملعب اوغست ديلاون

جاءت التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: ماثيو غورغلين

خط الدفاع: إتيان كينكوي ، جوتيير لوريس ، أرونا سانغانتي ، زواوي يانيس ، لويك نيجو

خط الوسط: أسامة تيرجالين ، رسول ندياي ، أندريه أيو

خط الهجوم: إيمانويل صابي ، انتوان جوجو

كوكا جاهز للمشاركة

يدخل لوهافر اللقاء فى المركز ال 17 حيث يتواجد فى منطقة الخطر ويشارك المحترف المصري احمد حسن كوكا فى اول مباراة له بعد الانضضمام الى النادي فى الانتقالات الشتوية الجارية ويشارك اليوم على دكة البدلاء تمهيدا لمشاركته الاساسية فى المباريات القادمة ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي مثل ستاد ريمس.