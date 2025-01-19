قرارات حاسمة للتعليم في واقعة الاعتداء على طالبة بالقاهرة

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عدة قرارات حازمة بشأن واقعة الاعتداء على طالبة بمدرسة كابيتال الدولية في محافظة القاهرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

• وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

• فصل الطلاب المتورطين في الاعتداء على الطالبة بشكل نهائي، مع حرمانهم من التقديم في أي مدرسة حتى بداية العام الدراسي المقبل.

• فصل الطلاب الذين شاركوا بشكل سلبي في الواقعة (بتصوير المقطع ونشره) بشكل مؤقت لمدة أسبوعين.

• إحالة جميع المخالفات المتعلقة بالإهمال في الإشراف إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد الوزير عبد اللطيف أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وستعمل على الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع آليات صارمة لضمان حقوق الطلاب وترسيخ قيم الاحترام والإيجابية.

وقال شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة ستتابع التحقيقات مع النيابة العامة لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية.