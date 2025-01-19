ننشر قائمة بأسماء 90 أسيرًا فلسطينيًا مُقرر الإفراج عنهم

حصلت البوابة نيوز على قائمة تتضمن أسماء 90 أسيرًا فلسطينيًا، من المقرر إطلاق سراحهم في إطار الاتفاقيات الجارية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق سلمت حركة حماس، في قطاع غزة، ثلاث رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي، تمهيدًا لتسليمهن إلى إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاءت الأسماء كالتالي:

ولاء خالد فوزي طنجي

نوال محمد محمود عبد فتيحة

روضة موسى عبد القادر أبو عجمية

أسيل أسامة عمر شحادة

تمارا معمر حسين أبو لبن

نفيسة راشد فريد زوربا

ياسمين عبد الرحمن رشيد أبو سرور

خالدة كنعان محمد جرار

جنين محمد طه عمرو

فاطمة نمر محمد ريماوي

زهرة وهيب عبد الفتاح خدرج

فاطمة محمد سليمان صقر

دلال محمد سليمان خصيب

منى أحمد قاسم أبو حسين

بشرى جمال محمد طويل

رائدة جانم محمد عبد المجيد

رنا جمال محمد عيد

مرجانا محمد مصطفى هريش

حليمة فايق سليمان أبو عمارة

رولا إبراهيم عبد الرحيم حسنين

بلقيس عيسى علي زواهرة

ضحى عزام احمد الوحش

شيماء محمد عبد الجليل رواجبة

سلوى عطية محمود حمدان

فاطمة يوسف علي الفراخنة

روز يوسف محمد خويص

حنين أكرم محمود المساعيد

جهاد غازي أحمد جوده

نداء علي أحمد زغيبي

أمل زياد عمر شجاعية

آيات يوسف صالح محفوظ

علا محمود قاسم جودة

لبنى مازن سليم تلالوة

هديل محمد حسين حجاز

رشا غسان محمد حجاوي

وفاء أحمد عبدالله نمر

زينة مجد عبد الرحيم بربر

نهيل كمال مصطفى مسالمة

تهاني جمال عبد عاشور

آية عمر يوسف رمضان

شيماء عمر يوسف رمضان

إسراء حدر أحمد غنيمات

دنيا اشتية معروف اشتية

آلاء جاد الله نبهان قاضي

ختام عارف حسن خبايبة

آلاء سمير حرب أبو رحيمة

أسيل محمد جمال عيد

شذا نواف عبد الجابر جرابعه

براءة حاتم حافظ فقها

سجى عماد سعد دراغمة

دانيا صقر محمد حناتشة

رغد وليد محمود عمرو

رغد خضر ديب مبارك

اليمامة إبراهيم حسن الهرينات

أشواق محمد عياد عوض

حنان عمار بلال معلواني

إيمان إبراهيم أحمد زيد

سجى زهير محمد المعدي

إصرار عبد الفتاح محمد اللحام

ميسر محمد سعيد الفقيه

عبير محمد حمدان بعارة

سماح بلال عبد الرحمن صوف

لطيفة خالد رمضان مشعشع

مارغريت محمد محمود الراعي

آلاء خالد محمد صقر

إسراء مصطفى محمد بري

لانا فاروق نعيم فوالحة

تحرير بدران بدر جابر

عبلة محمد عثمان عبد الرسول

فهمي محمد فهمي فروخ

أحمد وليد محمد خشان

جمال إبراهيم سلامة الأتيمين

أحمد بشار جمعة أبو عليا

محمد عنان فوزي بشكار

إبراهيم سلطان إبراهيم زمر

عبد الرحمن أمجد جميل خضير

موعد عمر عبد الله الحاج

عصام مأمون محمد أبو دياب

ثائر أيوب رشيد أبو سارة

قاسم إياد محمد جعافرة

يوسف جمال عياد الهريمي

سعيد مزيد سعيد سليم

محمود محمد داود عليوات

فراس جهاد أحمد المقدسي

عبد العزيز محمد عبد العزيز عطاونة

فادي بسام محمد هندي

أسامه ناصر جبران عبده عطايه

أيهم علي عيسى جرادات

معتز عثمان محمد حسين بخاري

آدم خليل إبراهيم هدرة

ليث محمد ناجي كميل

مهدي ماهر جميل أبو حامد