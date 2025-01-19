"قومي المرأة" يشكر النيابة والداخلية لسرعة التدخل ضد المتهم بقضية فتاة الفيوم

تقدم المجلس القومي للمرأة بأسمى معاني الشكر والتقدير الى النيابة العامة ووزارة الداخلية، لسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة "كل فيما يخص" ضد المتهم في قضية فتاة الفيوم التي تتعرض للتهديد من قبل أحد الأشخاص بالمحافظة وتجديد حبسه على ذمة التحقيق.

وأكد المجلس ،على أن هذا هو الدور المنتظر دائما من النيابة العامة ووزارة الداخلية والذى يعمل على حفظ الأمن وسلامة واستقرار المجتمع، مشيدًا بجهودهم الحثيثة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

هذا وقد استجاب المجلس لشكوى وردت إليه عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك للتدخل، وبالفعل تم التواصل مع الفتاة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة.

هذا ويتلقي المجلس القومي للمرأة شكاوى واستفسارات السيدات من خلال مكتب شكاوى المرأة على الرقم المختصر 15115 لتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعى اللازم.