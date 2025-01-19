اجتماع لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي

انعقد اجتماع اليوم الأحد، في ميناء دمياط بحضور محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بد دمياط لمقابلة اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، وأعضاء شعبة التخليص الجمركي.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي في الميناء وإيجاد حلول فعالة لها.

أهم النقاط التي جرى تناولها تسهيل الإجراءات الجمركية تم التأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وذلك لتسريع حركة البضائع وزيادة كفاءة الميناء أسوة بميناء الاسكندرية وميناء السخنة.

جرى التأكيد على أهمية تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الميناء لتسهيل التواصل بين مختلف الجهات المعنية وتقديم خدمات أفضل للمستوردين.

تم طرح العديد من الحلول من قبل أعضاء الشُعبة لمواجهة التحديات اللوجستية التي تواجه قطاع التخليص الجمركي مثل الضرائب والنولون والخطوط الملاحية والضرائب.

وطالب فايد من اللواء احمد حمدي ضرورة التنثيق فيما بينهم وأهمية التواصل لحل تلك المشكلات، مؤكدا بتدوين تلك العقبات والعمل على حلها وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بحضور الجهات المعنية لمتابعة التقدم في تنفيذ الخطة ومتابعة حل المشاكل المعروضة عليه.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 3 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29443 طن تشمل: 4095 طن يوريا و8737 طن كلينكر و1011 طن سماد معبأ و5200 طن جبس معبأ و10400 طن بضائع متنوعة.