غدًا.. مصر تطلق خدمة الاتصال عبر الواي فاي "WiFi Calling"

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي (WiFi Calling) في السوق المصري، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد غدًا بمقر الجهاز بالقرية الذكيةبحضور الدكتور عمروطلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في مجال الاتصالات في مصر، حيث تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الهاتفية عبر شبكات الواي فاي بدلاً من الاعتماد الكلي على شبكات المحمول التقليدية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين جودة الاتصالات، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكة الخلوية، كما ستوفر بديلاً فعالاً للمكالمات الدولية بتكلفة أقل.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزي الاتصالات في تصريح صحفي، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة خدمات الاتصالات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تجربة المستخدمين وتوفير حلول اتصالات مبتكرة تلبي احتياجات العصر الرقمي.

من جانبه، أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خدمة WiFi Calling ستكون متاحة لجميع مشغلي خدمات المحمول في مصر، مع ضمان أعلى معايير الأمان والجودة.

كما سيتم توفير دليل إرشادي للمستخدمين لضمان الاستفادة المثلى من الخدمة.

عقب حفل الإطلاق، يعُقد مؤتمر صحفي يتم خلاله الإجابة على أسئلة الصحفيين واستعراض الجوانب التقنية والفنية للخدمة الجديدة، والتي من المتوقع أن تحظى بإقبال كبير من جانب المستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتأكيدًا على ريادة الدولة في تبني التقنيات الحديثة لخدمة المواطنين.