وزير الشباب يلتقي مجلس الاتحاد المصري للفروسية لبحث الاستعدادات الأولمبية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، واعضاء مجلس الادارة، لبحث استعدادات الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ووضع رؤية متكاملة وخطة عمل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة “لوس أنجلوس 2028”.

استعرض الاجتماع جهود الاتحاد لتطوير رياضة الفروسية في مصر، ودعم اللاعبين الناشئين، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية المخصصة لرياضات الفروسية، بالإضافة إلى تعزيز برامج التأهيل الفني للفرسان والمدربين وفقاً لأحدث المعايير الدولية. كما تم التطرق إلى تنظيم البطولات المحلية والدولية التي تُسهم في رفع تصنيف مصر على المستوى العالمي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية دعم الاتحادات الرياضية، لا سيما الاتحاد المصري للفروسية، لتحقيق إنجازات تعكس مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية، موضحا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية على توفير كافة السبل التي تُمكّن الرياضيين من التنافس عالمياً وتحقيق الميداليات في مختلف المحافل.

وأضاف، ان رياضة الفروسية تمتلك إرثاً عظيماً في مصر، وتعمل الدولة المصرية على أن تستثمر ذلك من خلال خطط مدروسة وطموحة استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مشيدا بالمشاركة المصرية في بطولة قطر للفروسية، حيث تمكن لاعبي المنتخب المصري حتي الان من التتويج بثمن ميداليات، بعد

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، عن تقديره لجهود الوزارة ودعمها المستمر لتطوير رياضة الفروسية.

مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على تطوير برامج إعداد اللاعبين وتأهيلهم وفق خطط علمية دقيقة استعداداً لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث يسعي الاتحاد لتقديم أفضل مستوى رياضي لمصر، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتذليل كافة التحديات.