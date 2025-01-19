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الأحد 19 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصليب الأحمر ينتظر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

الصليب الأحمر ينتظر
الصليب الأحمر ينتظر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين
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تتمركز حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في انتظار إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين، من بينهم أسيرات، وذلك في إطار المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها.

كما توجهت مركبات الصليب الأحمر من جنوب قطاع غزة، وعبرت محور نتساريم باتجاه مدينة غزة، حيث سيتم تسليم الرهائن للجيش الإسرائيلي.

والرهائن الإسرائيليات الثلاث هن: رومي جونين (24 عامًا)، وإميلي دماري (28 عامًا)، ودورون شطنبر خير (31 عامًا).

ومن المقرر أن تستقبل قوات خاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الرهائن في قطاع غزة، وتحديدًا في ممر نتساريم، قبل نقلهن إلى مركز طبي في إسرائيل.

ومن المتوقع أن تلتقي الرهائن الثلاث بأقاربهن في المستشفى في وقت لاحق.

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