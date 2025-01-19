دورة عن "المخطوطات والوثائق العربية" بمكتبة الإسكندرية

يقيم مركز ومتحف المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2025 دورة بعنوان: "المخطوطات والوثائق العربية"، وهي دورة متخصصة لمفتشي الإدارة العامة للرقابة على المنافذ بوزارة الآثار.

تأتي الدورة في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الآثار المصرية، ويفتتح الندوة الدكتور مدحت عيسى مدير مركز ومتحف المخطوطات، ويُلقي فيها عدد من الباحثين المتخصصين بمركز ومتحف المخطوطات محاضرات في التعريف بالمخطوط العربي، وعلومه وعناصره الأساسية، ومجموعات المخطوطات حول العالم، بالإضافة إلى كيفية التفرقة بين المخطوط والوثيقة، وتهتم الدورة كذلك بإلقاء الضوء على أنواع الخطوط المستخدمة في المخطوطات العربية.