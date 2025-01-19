اللوزي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة

استقبل الدكتور مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة، الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس اتحاد الملاكمة للهوية الخاضع لمظلة اللجنة الأولمبية الدولية، والذي يزور مصر خلال الفترة الحالية.

وحرص اللوزي علي ترتيب زيارة خاصة لمصر بعد أن تقدم الاتحاد في ثوبه الجديد من أجل الانضمام لصفوف الاتحاد الذي يعمل تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية من أجل التمهيد للمشاركة في المنافسات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لشباب 2026 داكار.

وأكد رئيس اتحاد المصري للملاكمة أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي الجديد الهدف منها التنسيق وابراز دور مصر كملتقي لكل الرياضات الاخري في إفريقيا والشرق الأوسط ، مشيرا الي أن الهولندي اختار مصر لتكون الدولة الأفريقية الأولي لزيارته نظرا لمعرفته بدورها الرائد في رياضة الملاكمة.

وأضاف في تصريحات خلال استقباله، أن الزيارة ستشهد عدة اجتماعات مع مسؤولين رياضين مصريين واجانب من أجل التنسيق لرياضات الملاكمة ودورها خلال الفترة المقبلة.

وتابع اللوزي نسعي كاتحاد مصري لنكون متواجدين علي الساحة الرياضية بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة .

وأوضح منذ تولينا زمام الأمور نسعي ليكون مصر دور رائد في تكوين الاتحاد الدولي الجديد للملاكمة لأن مكانة مصر في أي رياضة دائما يجب أن تكون في الصفوف الأولي.

واختتم الدكتور مجدي اللوزي تصريحاته لدينا رؤية مختلفة لأن الملاكمة تحاول استعادة الدور المصري علي المستوي الأفريقي والعالمي.

في المقابل حرص الهولندي بوريس علي تكريم اللوزي ومنحه قفازات خاصة للاتحاد الجديد و كذلك كتاب خاص باسم (together )، وذلك تكريم بمناسبة توليه مجلس إدارة الاتحاد الجديد خلال الدورة الجديدة 2028.