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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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برنامج أنشطة مكتبة الطفل لإجازة منتصف العام الدراسي بمكتبة الإسكندرية

برنامج أنشطة مكتبة
برنامج أنشطة مكتبة الطفل لإجازة منتصف العام الدراسي
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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل بقطاع المكتبات برنامج أنشطة قاعات القراءة وبرنامج ورش العمل لإجازة منتصف العام الدراسي 2025م، بعنوان "رحلة بيبليو للاستكشافات"، وذلك في الفترة من 19 يناير إلى 6 فبراير، وهو برنامج يومي يقام في إجازة نصف العام والإجازة الصيفية ويقدم للأطفال من سن 6 إلى 11 سنة، حيث يتضمن ورش تفاعلية متنوعة في مختلف المواضيع الفنية، العلمية، الثقافية، الأدبية، التكنولوجية، بالإضافة إلى ورش توعية تقدم من قبل متخصصين، بهدف تنمية الإبداع والخيال والمعرفة لدى الأطفال من خلال اللعب والقراءة.

ويتم حجز قاعات القراءة إلكترونيًّا لحاملي العضوية السارية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمكتبة الطفل، ويتم التسجيل قبل موعد كل حجز بيوم واحد من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى الساعة 8:00 صباحًا أو حتى اكتمال الأعداد، حيث يبدأ برنامج أنشطة قاعات القراءة لإجازة نصف العام من اليوم الأحد 19/1/2025م وحتى يوم الخميس 6/2/2025م، وذلك من خلال الرابط التالي:
https://www.bibalex.org/Libraries/Presentation/CH_Registration/11CHreg.aspx

أما حجز ورش العمل فيتم إلكترونيًّا لحاملي العضوية السارية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمكتبة الطفل، ويتم التسجيل قبل موعد كل ورشة على حدة بثلاثة أيام في تمام الساعة 6 مساءً إلى يوم الورشة في تمام الساعة 8 صباحًا. ويبدأ برنامج أنشطة ورش العمل من يوم الأحد 26/1/2025م وحتى يوم الخميس 6/2/2025م، وذلك من خلال الرابط التالي:
https://www.bibalex.org/Libraries/Presentation/Course/11List.aspx?d=0

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