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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. سام مرسي يقود إبسويتش تاون لمواجهة مانشستر سيتي

سام مرسى
سام مرسى
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أعلن كيران ماكينا المدير الفنى لفريق إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه سام مرسى لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مانشستر سيتي، وذلك بعد قليل على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.


وجاء تشكيل فريق إبسويتش تاون كالتالي:
حراسة المرمى: كريستيان والتون.
خط الدفاع: بن جودفري، دارا أوشي، كاميرون بورجيس، بن جونسون، ليف دافيس.
خط الوسط: جاك كلارك، اوماري هوتشينسون، سام مرسى، جان كاجوست.
خط الهجوم: ليام ديلاب.
ويحتل فريق مانشستر سيتى المركو الثامن برصيد 35 نقطة، بينما يقع فريق إبسويتش تاون فى المركز الـ 18 برصيد 16 نقطة.

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