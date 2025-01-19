غدًا.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والبورصة لتعزيز الاستثمار الرياضي

في خطوة تهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، تستعد وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البورصة المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك غدًا الإثنين 20 يناير 2025، بالمقر الرئيسي للبورصة المصرية بوسط القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ وعدد من قيادات الوزارة والبورصة المصرية والإعلاميين ورؤساء مجالس الاتحاد النوعية.

يتضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، تنظيم فعاليات الإعلام الرياضي، وفعاليات الثقافة المالية ونشر والوعي المالي، بالتعاون بين البورصة المصرية والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية.

يهدف التعاون بين البورصة المصرية والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، إلى رفع الوعي الاقتصادي لدى الشباب والرياضيين، وتعزيز فرص الاستثمار الرياضي، وتمكين الأندية والاتحادات الرياضية من الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة بسوق المال.

كما تتضمن الفعاليات إطلاق دورة تثقيفية توعوية للإعلاميين الرياضيين حول الاستثمار الرياضي ودور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الشراكات.