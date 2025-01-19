بايدن يلقي خطابًا حول وقف إطلاق النار في غزة اليوم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي خطابًا هامًا في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، يتناول فيه آخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار الجاري تنفيذه حاليًا في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتفاق إطلاق سراح الرهائن.

يأتي هذا الخطاب في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، وتتزايد الآمال في التوصل إلى حل دائم للصراع.

ترامب يستعد لتولي الرئاسة في حفل تنصيب تاريخي

في سياق آخر، يستعد دونالد ترامب لأداء اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة للمرة الثانية، وذلك يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025. سيقام حفل التنصيب التاريخي في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

ويعتبر هذا الحدث بداية لولاية رئاسية جديدة، ينتظرها الكثيرون بترقب واهتمام.

بايدن يقضي يومه الأخير في ولاية ساوث كارولينا

وفي سياق منفصل، يقضي الرئيس جو بايدن يومه الأخير في منصبه في ولاية ساوث كارولينا. وتحمل هذه الولاية أهمية خاصة لبايدن، حيث حقق فيها فوزًا كبيرًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020، وهو ما مهّد له الطريق لتحقيق حلمه بأن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة.