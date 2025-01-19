القبض على 3 فتيات بتهمة التعدي على الطالبة كرمة داخل مدرسة شهيرة في التجمع

الأحد 19/يناير/2025 - 05:44 م

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 طالبات اعتدين على زميلتهن داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع.

وتباشر النيابة العامة، التحقيق فى واقعة تعدٍ على طالبة داخل مدرسة كابيتال الدولية بمنطقة التجمع الخامس، وطلبت النيابة باستدعاء أسرة المجنى عليها ومسئول الإداري بالمدرسة لسؤال حول ملابسات وظروف الواقعة، كما طلبت التحفظ على مقطع الفيديو المتداول بشأن السب والقذف والتعدى على المجنى عليها.

وقالت أسرة المجنى عليها، إن ابنتهم كرمة تعرضت للضرب المبرح، وإصابات فى أنحاء متفرقة من جسدها ما أدى إلى حدوث شرخ فى عظام الأنف، وتخضع حاليا للعلاج الجسدى والنفسى بعد الاهانة التى تعرضت لها امام زملائها.

وكشف التقرير الطبى للمجنى عليها، والصادر عن القسم العلاجي لجراحة التكميل بالمستشفى الجوى التخصصى، التفاصيل الكاملة لإصابة الطالبة.

اسم المريض: كرمة أحمد وتاريخ الدخول: ٢٠٢٥/٠١/١٦، وتاريخ الخروج: ٢٠٢٥/٠١/١٧

التشخيص: شرخ بعظام الأنف وتم عمل الفحوصات اللازمة

وأوضح التقرير الطبى بأن الطالبة وصلت إلى المستشفى بادعاء تعرضها للاعتداء من آخرين، وبعد الكشف الطبى المبدئى الظاهرى وإجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود كدمة فى الرأس وكسر في عظام الأنف، وخرجت الحالة من المستشفى بعد رفض تدخل جراحى لتثبيت كسر الأنف.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل وملابسات مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، أن الخلاف على الأولوية فى المرور من ممر المدرسة.

وأضاف التحريات، أنه أثناء تواجد المجنى عليها وطالبة أخرى فى بداية ممر المدرسة، طلبت الأخيرة من الطالبة المجنى عليها أن تتوقف فى مكانها لحين مرورها هى من أمامها أولا.

وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليها رفضت طلبها وتركتها، وسارت فى ممر المدرسة ما أثار غضبها ونشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضاف التحريات، أن الأخيرة استعانت بشقيقتها واعتديا على المجني عليها بالضرب المبرح مما أسفر عن إصابتها.

كانت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة طالبة، يفيد بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المدارس فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية، ثم ضربها بقوة على رأسها ووجها حتى سالت الدماء منها.