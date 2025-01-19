صلاح محسن يقود الهجوم.. تشكيل المصري أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

أعلن على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تشكيل الفريق خلال مواجهته لفريق بلاك بولز، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث يلتقى الفريقان في مباراة صعبة لحسم التأهل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة على شاشة “أون تايم سبورت”.

ويغيب اليوم الأحد عن مباراة المصري البورسعيدي أمام فريق بلاك بولز عدد من اللاعبين ،حيث يغيب كلٌ من ميدو جابر بسبب إصابته بشرخ في مشط القدم، ومحمد الشامي بسبب إصابته بعد المباراة الأخيرة للمصري امام فاركو بقطع في الرباط الصليبي .

في الوقت الذي يستعيد فيها الفريق جهود اللاعب كريم العراقي الظهير الأيمن والذي غاب بسبب الإيقاف بسبب حصوله على اكثر من بطاقة صفراء.

وجاء تشكيل المصري أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

كالآتي: حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عيد – محمد هاشم – خالد صبحي – حسن علي.

الوسط: محمد مخلوف – خالد الغندور. أمامهما: كريم بامبو – عبد الرحيم دغموم – فخر الدين بن يوسف.

الهجوم: صلاح محسن.

يدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من الكاميرون، يأتي على رأسهم حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

ويحتل النادي المصري البورسعيدي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة والذي ضمن تأهله في صدارة المجموعة، بينما يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً يتذيل بلاك بولز المجموعة برصيد 4 نقاط، لتصبح هذه المباراة رهان للمصري نظرا لان الفرق الثلاثة تمتلك فرصة التأهل.