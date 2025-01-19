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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس تسلم ثلاث رهائن إسرائيليات للصليب الأحمر تمهيدًا لإطلاق سراحهن.. فيديو

الصليب الأحمر الدولي
الصليب الأحمر الدولي
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سلمت حركة حماس، في قطاع غزة، ثلاث رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي، تمهيدًا لتسليمهن إلى إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد مراسل سكاي نيوز عربية أن مركبات الصليب الأحمر توجهت من جنوب قطاع غزة، وعبرت محور نتساريم باتجاه مدينة غزة، حيث سيتم تسليم الرهائن للجيش الإسرائيلي.

والرهائن الإسرائيليات الثلاث هن: رومي جونين (24 عامًا)، وإميلي دماري (28 عامًا)، ودورون شطنبر خير (31 عامًا).

ومن المقرر أن تستقبل قوات خاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الرهائن في قطاع غزة، وتحديدًا في ممر نتساريم، قبل نقلهن إلى مركز طبي في إسرائيل.

ومن المتوقع أن تلتقي الرهائن الثلاث بأقاربهن في المستشفى في وقت لاحق.

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