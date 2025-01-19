حماس تسلم ثلاث رهائن إسرائيليات للصليب الأحمر تمهيدًا لإطلاق سراحهن.. فيديو

سلمت حركة حماس، في قطاع غزة، ثلاث رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي، تمهيدًا لتسليمهن إلى إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد مراسل سكاي نيوز عربية أن مركبات الصليب الأحمر توجهت من جنوب قطاع غزة، وعبرت محور نتساريم باتجاه مدينة غزة، حيث سيتم تسليم الرهائن للجيش الإسرائيلي.

والرهائن الإسرائيليات الثلاث هن: رومي جونين (24 عامًا)، وإميلي دماري (28 عامًا)، ودورون شطنبر خير (31 عامًا).

ومن المقرر أن تستقبل قوات خاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الرهائن في قطاع غزة، وتحديدًا في ممر نتساريم، قبل نقلهن إلى مركز طبي في إسرائيل.

ومن المتوقع أن تلتقي الرهائن الثلاث بأقاربهن في المستشفى في وقت لاحق.