الدوري الإسباني.. سيلتا فيجو يفوز على أتلتيك بيلباو في عقر داره

فاز فريق أتلتيك بيلباو على مضيفه سيلتا فيجو، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

أحرز ثلاثية اللقاء اللاعب أليكس بيرينجور فى الدقيقة الـ 62، ودانييل فيفيان في الدقيقة الـ 71، لصالح فريق أتلتيك بيلباو، بينما جاء هدف سيلتا فيجو الوحيد اللاعب هوغو الفاريز فى الدقيقة الـ 74 من عمر اللقاء.

بهذا الفوزرفع فريق أتلتيك بيلباو رصيده إلى 39 نقطة فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سيلتافيجو عند 24 نقطة في المركز الـ 13.