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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "لأول مرة"

لأول مرة
لأول مرة
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أطلقت هوليوود فيلم البوسترالرسمي لفيلم “لأول مرة" بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، تمهيدًا لطرحه في دورالعرض بداية من 29 يناير الجاري.
 



يذكر أن الفيلم شهد عرضه الأول في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 14 يناير، حيث شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

يدور فيلم لأول مرة حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة، و تكشف تلك الليلة المثيرة توترات عميقة في علاقتهما.

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثاني تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

هوليوود فيلم لأول مرة تارا عماد عمر الشناوى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية