زي النهارده.. مجلس الأمة الفرنسي يحكم بإعدام لويس السادس عشر بتهمة الخيانة العظمى

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 19 يناير العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة، ونقدم لكم أبرزها:

عام 1268 المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس يستردون يافا من الصليبيين.

وعام 1511 ميراندولا تستسلم لفرنسا.



عام 1792 مجلس الأمة الفرنسي المنبثق عن الثورة الفرنسية يحكم بإعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته بتهمة الخيانة العظمى.

وعام 1820 إمارة دبي ترتبط بحماية مع المملكة المتحدة.

وعام 1839 الأسطول البريطاني بقيادة «هنس» يتمكن من احتلال عدن ليبدأ استعمارًا لها دام حتى عام 1967.

عام 1883 نوماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة.

وعام 1899 بريطانيا تفصل السودان عن مصر وتعلن السودان المصري الإنجليزي.

عام 1915 - «مناطيد زبلين» الألمانية تقصف مدينة يارموث بالمملكة المتحدة وتقتل 20 شخصًا، وهو أول قصف جوي في التاريخ وذلك في الحرب العالمية الأولى.

عام 1918 اندلاع أول المعارك بين الحرس الأحمر والحرس الأبيض في الحرب الأهلية الفنلندية.

عام 1919 بداية أعمال مؤتمر فرساي الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.

1941 - القوات البريطانية تهاجم مستعمرة إرتريا الإيطالية وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1942 - القوات اليابانية تحتل بورما أثناء الحرب العالمية الثانية

انضمام السودان إلى جامعة الدول العربية.

عام 1966 أنديرا غاندي تتولى رئاسة الوزراء في الهند.

1975 - زلزال في منطقة حدود كشمير والتبت بقوة 6.8 على مقياس ريختر قتل فيه 42 شخص وإصيب 40 وشرد 2500، وشعر بالهزة في نيودلهي في الهند ولاهور وراولبندي في باكستان.

1977 - تساقط الثلوج لأول مرة فوق مدينة ميامي في فلوريدا، وهي المرة الوحيدة المسجلة في التاريخ.

1981 وقوع زلزال إريان بإندونيسيا بقوة 6.8 على مقياس ريختر أدى إلى مقتل 305 شخص وحوالي 1000 مفقود في الجبال ودفنت الإنهيارات الأرضية العديد من القرى.

مسؤولين إيرانيون وأمريكيون يوقعون اتفاقًا على إطلاق 52 محتجزاً في السفارة الأمريكية في طهران.

عام1983 -

بوليفيا تعتقل الضابط النازي كلاوس باربي.

عام 1984 انتفاضة 1984 بالمغرب

1991 - العراق يطلق صاروخ سكود على إسرائيل تسبب بوقوع 15 إصابة وذلك أثناء حرب الخليج الثانية.

عام 1993التشيك وسلوفاكيا ينضمان لمنظمة الأمم المتحدة.

1995 - زلزال في كولومبيا بقوة 6.6 على مقياس ريختر.

وعام2007 اغتيال الصحفي التركي هرانت دينك أمام مقر صحيفته لمطالبته الدائمة بإدانة الإبادة الجماعية للأرمن من قبل الأتراك أثناء الحرب العالمية الأولى.

2009 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى من نوعها في الكويت بحضور 17 من الرؤساء العرب وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ورئيس السنغال عبد الله واد بصفته رئيسًا لمنظمة التعاون الاسلامي.

اجتماع مصالحة في الكويت بين ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز ورئيس سوريا بشار الأسد، وبين رئيس مصر محمد حسني مبارك أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وملك البحرين حمد بن عيسى وملك الأردن عبد الله الثاني وذلك بعد أن أعلن ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز في كلمته بافتتاح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بأن الخلافات بين الدول العربية قد انتهت.

عام 2011 زلزال عنيف يضرب جنوب غربي باكستان بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر وشعر به بأنحاء متفرقة من باكستان والهند وإيران ودبي والبحرين.

عام 2011هروب خواكين غوزمان لويرا لأول مرة من السجن.

2017 انهيار مبنى بلاسكو إثر حريق هائل يسفِر عن مقتل 20 رجل إطفاء وإصابة 70 آخرين في العاصمة طهران.

تدخل عسكري في غامبيا تقوده سيدياو لإجبار الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع على ترك منصبه للرئيس المنتخب آداما بارو.

عام 2023 تتويج المنتخب العراقي بلقب بطل خليجي 25 للمرة الرابعة، بعد فوزه في مباراة النهائي على المنتخب العماني.

2024 - هبوط مركبة الفضاء اليابانية «سِلِم» بنجاح على سطح القمر، لتُصبح اليابان خامس دولة تنجح في الهبوط على القمر.

