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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نوتنجهام فورست يتقدم بثلاثية نظيفة على ساوثهامبتون في الشوط الأول

كريس وود
كريس وود
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واصل نوتنجهام فورست تألقه في الشوط الأول من مواجهته ضد ساوثهامبتون، منهياً الشوط بتقدم كبير بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح إليوت أندرسن التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11 بعد تمريرة حاسمة من مورجان جيبس-وايت. في الدقيقة 28، عزز كالوم هودسون أودوي النتيجة بهدف ثانٍ بعد صناعة مميزة من كريس وود. 

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف كريس وود الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 41 مستفيدًا من عرضية رائعة من أولا أينا.

سيطر نوتنجهام فورست على مجريات الشوط الأول بفضل سرعة لاعبيه وتنظيمهم الهجومي، بينما عانى ساوثهامبتون من أخطاء دفاعية أثرت على أدائه.

 ينتظر الشوط الثاني لمعرفة ما إذا كان ساوثهامبتون سيتمكن من تقليص الفارق أو أن نوتنجهام سيواصل تفوقه.

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