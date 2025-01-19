سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء كوبري الشاملة بترعة الإبراهيمية

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، مشروع كوبري الشاملة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ومراجعة سير العمل على أرض الواقع، وذلك في حضور، ناصر فراج وكيل وزارة النقل، فواز رجب نائب رئيس المدينة، محمد عشري مدير المشروع، محمود فاروق شركة الغاز ، نصرأبوسيف إدارة المتابعة بالمحافظة، ومسوؤلى الجهات المعنية ذات الصلة.

وخلال الزيارة، تفقد السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي وسير العمل ونسب تنفيذ الأعمال من أعمال الحفر والتركيب، وإجراءات نقل الأعمدة الكهربائية، والحائط الساند وتأمين خطوط شبكات المرافق من المياه والصرف والاتصالات والغاز الطبيعي في المنطقة المحيطة بالمشروع خلال مراحل العمل، لضمان عدم تعطل أو تأثر الخدمات الحيوية.

كما عقد السكرتير العام المساعداجتماعا بموقع المشروع بحضور المختصين أكد خلاله على تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتضافر جهود الجهات وتعزيز التنسيق بينها لتذليل أية معوقات وتوفير كافة المتطلبات لتسريع وتيرة العمل بالمشروع، خاصة في ما يتعلق بتعديل مسار خط الغاز المتداخل مع نزلة الكوبري، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين حركة المرور في المنطقة، ويسهم في توفير سيولة مرورية أكبر في تلك المنطقة الحيوية.