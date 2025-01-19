مخاوف من اشتعال الحرائق مرة أخرى في لوس أنجلوس

قالت هيئة الأرصاد الوطنية في لوس أنجلوس، اليوم الأحد، إن رياحا خطيرة يتوقع أن تضرب لوس أنجلوس، الأسبوع المقبل، يمكن أن تعيد إشعال الحرائق المدمرة، التي تسببت في وقوع دمار على الساحل الغربي الأمريكي؛ لنحو أسبوعين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية في لوس أنجلوس أن تضرب "رياح سانتا آنا مدمرة وطقس سيئ المدينة غدا الاثنين حتى بعد غد الثلاثاء، حيث ستصل سرعة الرياح إلى 80 ميلا في الساعة (130 كيلومترا في الساعة).

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قال فيه رجال الإطفاء أنهم يحرزون تقدما في جهودهم لاحتواء حرائق باليساديس وإيتون في ظل انخفاض درجات الحرارة وانحسار الرياح.

وقد لقى ما لا يقل عن 27 شخصا حتفهم منذ بدء اندلاع الحرائق في السابع من يناير الحالي، التي دمرت وألحقت الضرر بأكثر من 12000 منشأة في أحياء مختلفة، ومازال هناك عدة أشخاص في عداد المفقودين.