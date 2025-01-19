اقتراب تسليم الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر لعائلاتهم

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من محيط سجن "عوفر"، بأن عمليات تسليم وتبادل الأسرى الفلسطينيين باتت وشيكة، موضحة أن الجانب الفلسطيني سيُسلّم ثلاث أسيرات من قطاع غزة للاحتلال الإسرائيلي، بينما تُنقل أسيرات أخريات من سجن "دامون" إلى سجن "عوفر"، استعدادًا لدمجهن مع الأشبال الفلسطينيين قبل الإفراج عنهن.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عدد الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية يبلغ 85، منهن أربع أسيرات من قطاع غزة، بالإضافة إلى أسرى من الأشبال، مضيفة أن الأسرى، نساءً ورجالًا، سيتم تسليمهم لعائلاتهم في بلدة بيتونيا، حيث يقع سجن "عوفر" على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت السلامين أن مراسم التسليم ستُنظم في بلدة بيتونيا بحضور عائلات الأسرى، وعدد من القوى الوطنية والإسلامية التي تستعد لاستقبالهم، في الوقت نفسه، لا تزال الحافلات التي ستنقل الأسرى داخل السجن تنتظر الإذن بالتحرك، وسط استعدادات مكثفة من جيش الاحتلال.

وأضافت المراسلة أن الاحتلال الإسرائيلي شدد إجراءاته الأمنية منذ بداية الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية، حيث زادت الحواجز الترابية والبوابات الإسمنتية، وتم نشر سبع كتائب إضافية في الضفة الغربية لتقييد حركة الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الأسيرات المفرج عنهن ينتمين لمناطق مختلفة، تشمل شمال وجنوب القدس المحتلة، بينما يُمنع الفلسطينيون من الاقتراب من المنطقة المحيطة بسجن "عوفر" حتى اللحظة.