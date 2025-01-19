تحرير 30 محضراً مخالفات صحية في حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرًا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يفيد الإشارة إلى قيام الطب الوقائي بتنفيذ حملات رقابة ميدانية على 16 منشأة غذائية "مخابز" ببندر الواسطى وقرى المركز (عطف افوة، صفط الغربية،صفط الشرقية، الهرم)، أسفرت عن تحرير 30 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية سارية.

ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة : د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي، دكتورماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، جمعة عبدالمنعم كامل"مراقب أول أغذية بالواسطى" ومفتشي الأغذية بالإدارة:على حسين شاكر، حسن محمد حسن،رمضان رمضان أحمد.