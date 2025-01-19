تشكيل الزمالك لمواجهة إنيمبا في ختام مجموعات الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس التشكيل الذي سيخوص به الأبيض مباراة إنيمبا النيجيري المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.