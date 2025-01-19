التشيك ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة

أعربت جمهورية التشيك عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي بدء سريانه في وقت سابق اليوم بين إسرائيل وحركة حماس بعد 15 شهرا من الحرب.

وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل - حسبما ذكر راديو (براغ الدولي) الناطق باللغة الإنجليزية اليوم الأحد إن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن؛ يعد إنجازا كبيرا على الطريق نحو تعزيز الاستقرار واستعادة الأمل لشعوب المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى الإيفاء بالتزاماتها.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي الجهود التي بذلها "الوسطاء" للتوصل للاتفاق؛ محثا جميع الأطراف إلى إعطاء المساعدات الإنسانية الأولوية ومنع حدوث المزيد من التصعيد للتوترات.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تمتد مرحلته الأولى لـ 42 يوما، حيث شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية في الدخول من الجانب المصري إلى القطاع.

يذكر أنه تم الإعلان يوم /الأربعاء/ (15 يناير) عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من اليوم (19 يناير).

ويتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق ؛ انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.. وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.