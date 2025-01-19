الدورى الإنجليزى.. إيفرتون يقسو على توتنهام بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق إيفرتون على ضيفة توتنهام هوتسبير، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

أحرز ثنائية إيفرتون اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين فى الدقيقة الـ 13، وإليمان نداي فى الدقيقة الـ 30، بينما جاء الثالث عن طريق الخطأ بعدما سجل أرشي جراي هدفا في مرماه فى الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء.

ودخل أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراغوسين، بن دافيز، دجد سبينس.

خط الوسط: باب سار، أرشي جراي، لوكاس بيرجفال، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: هيونج مين سون، ديان كولوسيفسكي.

بينما دخل ديفيد مويس المدير الفني لفريق إيفرتون اللقاء بتشكيل جاء كالتالى: حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جيك أوبراين، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: أوريل مانجالا، ادريسا غاي، يسبر ليندستروم، عبدالله دوكوري.

خط الهجوم: إليمان نداي، دومينيك كالفيرت ليوين.



ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة.