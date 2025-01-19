محافظ بني سويف يناقش جهود منظومة العمل بمجالس المدن والقرى

شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعيق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده ناصر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة،بشأن جهود الإدارة، خلال النصف الأول من يناير الجاري وتحديدا في الفترة من 1 إلى 15 يناير، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وأشار التقرير أنه خلال تلك الفترة تم توجيه 34 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة،: منها 6 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و11 زيارة لقطاع الصحة ، و7 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي ، و5 زيارات في قطاع التموين و3 زيارات لقطاعي التعليم والزراعة و2 زيارة لقطاع الشباب والرياضة ،إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال الفترة المذكورة بتلك الجهات.

حيث كلف المحافظ مسؤولى التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات الغياب وترك العمل والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.