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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يضع حجر الأساس لإنشاء كوبري مشاة بمنطقة الثلاث كباري

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بوضع حجر الأساس لإنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري بمدينة سوهاج، في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائبة مي مازن، والنائب حاتم مبارك أعضاء مجلس النواب، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

وأوضح المحافظ أن إنشاء الكوبري يأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، موجها بتطبيق إشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومراعاة  أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مع الإلتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع في مدة زمنية قصيرة بما يلبي احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأكد "سراج" على أهمية المشروع في تعزيز الأمن والسلامة العامة، حيث يُعد المزلقان من النقاط الحيوية التي تشهد كثافة مرورية للمشاة، مشيرًا إلى أن الكوبري سيسهم في توفير ممر آمن لعبور المشاة، مما يحد من الحوادث بالمنطقة، ويحافظ على سلامة المواطنين.

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