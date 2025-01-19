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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"صحة غزة": ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 46913 فلسطينيًّا

غزة
غزة
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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، إن حصيلة الشهداء في الحرب بين إسرائيل وحماس وصلت إلى 46913 حتى منتصف ليل السبت.

ولا تشمل الحصيلة الذين سقطوا خلال الليل أو صباح الأحد، قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة، إن 110 آلاف و750 شخصًا على الأقل أصيبوا خلال أكثر من 15 شهرًا من الحرب بين إسرائيل وحماس.

وبدأ وقف إطلاق النار في غزة عند الساعة 11.15 صباح الأحد، بعد أن أكدت إسرائيل استلام قائمة الرهائن، مما أنهى 471 يوما من الحرب.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حماس نشرت القائمة. 

وقال المكتب "وفقا للمخطط الخاص بالإفراج عن الرهائن فإن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 11.15".

وقال مكتب نتنياهو، إن إسرائيل تسلمت قائمة الأسرى الذين من المفترض أن تطلق حماس سراحهم يوم الأحد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أنه بدأ في إخطار عائلات النساء الثلاث المقرر إطلاق سراحهن.

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