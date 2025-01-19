20 ألف جنيه جوائز البطولة الرياضية في دمياط الجديدة

أعلن اسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء مدينة دمياط الجديدة عن تنظيم بطولة لكرة القدم الخماسية بين شباب المدينة، على ملعب "أكاديمية كامبوس" بالحى الخامس بالمدينة، تتضمن "ثمانية فرق" بأسبقية التسجيل بالأمانة الفنية للمجلس بمقرالجهاز خلال الفترة من 16 يناير حتى22 يناير الجارى، يشترط أن يكون للاعبين الراغبين في المشاركة محل إقامة بمدينة دمياط الجديدة مثبت ببطاقة الرقم القومي، وبحد أقصى "عشرة لاعبين"لكل فريق، ويطبق القانون الدولى للعبة، مضيفا أن المجلس رصد مكافآت وجوائز مادية وعينية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى والمميزين بالبطولة حيث تصل قيمة جائزة الفريق صاحب المركز الأول 10 آلاف جنيه وميداليات ذهبية والمركز الثاني 6 آلاف جنيه وميداليات فضية والمركز الثالث ألفين جنيه وميداليات برونزية.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أن الفعالية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية الشباب والإهتمام والعنايةبالصحة العامة، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضى،ونشر الوعي والثقافة الرياضية بين الشباب، وتعزيز قيم التنافس الشريف، وبناء صداقات وعلاقات إجتماعية بين الشباب، ستشمل تلك الفاعليات.

كما اعلن عن تنظيم مهرجان "باب رزق" لعرض الأكلات ومهارات الطبخ، وذلك يوم الإثنين الموافق 3 فبراير المقبل بالحديقة المركزية بالمدينة، موضحا أن الإشتراك بالمهرجان مجانا، والتسجيل بالأمانة الفنية للمجلس بمقر الجهاز خلال الفترة من 16 حتى 30 يناير الجارى، وأنه سيتم تكريم المتميزين خلال الحفل الختامي للفاعليات.

وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه الفاعليات تُساهم فى توضيح أهمية الدور المجتمعى الذى يقدمه مجلس أمناء المدينة، وتهدف إلى تحقيق التواصل المباشر مع جميع أبناء المدينة.



