الدورى الإسبانى.. تعرف على تشكيل لاس بالماس لمواجهة ريال مدريد

أعلن الجهاز الفنى لفريق لاس بالماس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال مدريد، وذلك بعد قليل، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريقه لاس بالماس كالتالى:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: خوسيه أليخاندرو سواريز، سكوت ماكينا، ميكا مارمول، خوانما هيرزوج، أليكس مونيوز.

خط الوسط: خافيير مونييز، كيريان رودريغز، البيرتو موليرو.

خط الهجوم: فابيو سيلفا، ساندرو راميريز.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 43 نقطة، بينما يقع فريق لاس بالماس فى المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.