ads
الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية يُنظم ورشة "تعديل الصور"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة لتعليم "تعديل الصور"، بالتعاون مع المصور محمد عبد اللطيف، وذلك بمركز جسور الثقافي بالزمالك.

تناولت الورشة موضوعات متنوعة تشمل أهمية التعديل لتحسين الصور مع الحفاظ على واقعيتها، وشرح أنواع التصوير مثل: البورتريه، كما تم توضيح الفرق بين التعديل الأساسي والاحترافي، مع استعراض أدوات وبرامج شهيرة مثل Lightroom وPhotoshop، بالإضافة إلى تطبيقات مخصصة للمبتدئين.

أهتمت الورشة بتقديم أمثلة عملية على تعديلات الصور، مع التركيز على الأدوات الأساسية مثل السطوع والتباين والتشبع، كما استعرضت نصائح للحفاظ على التوازن بين التعديلات الطبيعية والمبالغ فيها، بالإضافة إلى قواعد التكوين وإدارة الألوان والإضاءة.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورٍ من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

مركز جسور الثقافي الأسقفية الانجليكانية تعديل الصور الزمالك البورتريه المحبة