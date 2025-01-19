مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية يُنظم ورشة "تعديل الصور"

نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة لتعليم "تعديل الصور"، بالتعاون مع المصور محمد عبد اللطيف، وذلك بمركز جسور الثقافي بالزمالك.

تناولت الورشة موضوعات متنوعة تشمل أهمية التعديل لتحسين الصور مع الحفاظ على واقعيتها، وشرح أنواع التصوير مثل: البورتريه، كما تم توضيح الفرق بين التعديل الأساسي والاحترافي، مع استعراض أدوات وبرامج شهيرة مثل Lightroom وPhotoshop، بالإضافة إلى تطبيقات مخصصة للمبتدئين.

أهتمت الورشة بتقديم أمثلة عملية على تعديلات الصور، مع التركيز على الأدوات الأساسية مثل السطوع والتباين والتشبع، كما استعرضت نصائح للحفاظ على التوازن بين التعديلات الطبيعية والمبالغ فيها، بالإضافة إلى قواعد التكوين وإدارة الألوان والإضاءة.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورٍ من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.